Представители военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области заявили, что в небе прогремели шесть взрывов. Как подчеркнули чиновники, город защищают системы противовоздушной обороны.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.