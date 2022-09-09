Власти Новой Каховки рассказали о шести воздушных взрывах

Представители военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области заявили, что в небе прогремели шесть взрывов. Как подчеркнули чиновники, город защищают системы противовоздушной обороны.