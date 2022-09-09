ВС РФ предотвратили наступление ВСУ на Купянск со стороны Северска

По данным российской разведки, группировка ВСУ планировала нанести удары по Купянску сразу с нескольких направлений. Однако намерения боевиков киевского режима были раскрыты.

Командование ВСУ начало стягивать военную технику в районе населённого пункта Серебрянка, который расположен неподалёку от Северска. Российская разведка сообщила, что противник разместил более двух тысяч солдат и тяжёлую артиллерию в регионе. Из радиоперехватов стало известно, что группировка ВСУ планирует нанести массированный удар по Купянску с Южного направления.

Однако российские войска пресекли попытку наступления боевиков и ликвидировали противника артиллерийским огнём. ВСУ понесли крупные потери, передаёт "Военное обозрение".