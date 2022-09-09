"Отважные" взламывают оборону ВСУ в наступлении на Северск

Группировка "О" продолжает наступать в специальной операции в Северском направлении.

В результате наступления на Северск армия России вместе с силами республик Донбасса взламывает оборону националистов украинских войск.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник, предоставивший видео.

Сообщается, что "Отважные" методично уничтожают укрепрайоны и опорные пункты боевиков ВСУ.

Также сообщается, что после зачистки Кодемы развивается успех с южной стороны Артёмовска. Украинские войска несут потери, но пытаются ухватиться за каждый кусок территории.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.