Подберёзкин: нет смысла отбивать занятые боевиками ВСУ населённые пункты

Под Харьковом и Херсоном боевики ВСУ заняли несколько населённых пунктов.

На вопрос, будет ли российская армия отбивать занятые националистами посёлки, ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Надеюсь, что наш Генштаб не будет предпринимать таких усилий. Небольшие рывки, которые стоят большой крови и расходуют большие резервы, опасны тем, что фланги остаются открытыми. Ну вошли они на эти два-три километра. А дальше эти фланги попадают в огневой мешок и всё, что туда зашло, уничтожается. Ну повесят они флаг на какой-то хате, объявят о победе, а дальше их уничтожит наш фланговый огонь", — отметил в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент идёт перемалывание оставшихся резервов ВСУ. Киев их бросает в огонь не глядя.

Подберёзкин заявил, что украинское командование может даже бросить в бой женскую диверсионно-разведывательную группу, заражённую сифилисом или СПИДом, но и это никакого результата националистам не принесёт.