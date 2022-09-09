Продолжается освобождение Харьковской области от украинских националистов.
Проект Wargonzo военного корреспондента Семёна Пегова предоставил видео, где зафиксирована работа российских миномётных расчётов одного из элитных отрядов Росгвардии.
Удар по бандеровцам наносится с временных огневых позиций, которые располагаются в лесах под Изюмом.
Боевики ВСУ продолжают пытаться наступать на Балаклею и Купянск, и на фоне этого активизировалась работа ДРГ националистов на Изюмском направлении. Помимо этого, отдельными отрядами до тридцати человек украинские нацисты боями прощупывают линию обороны Изюма. Именно по этим диверсантам и ведут огонь из миномётов (120-мм) росгвардейцы.
Военные корреспонденты проекта неделю работали с бойцами спецназа и скоро предоставят подробности по работе в СВО.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.