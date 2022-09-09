WarGonzo: Росгвардия уничтожает украинские ДРГ под Изюмом

Продолжается освобождение Харьковской области от украинских националистов.

Проект Wargonzo военного корреспондента Семёна Пегова предоставил видео, где зафиксирована работа российских миномётных расчётов одного из элитных отрядов Росгвардии.

Удар по бандеровцам наносится с временных огневых позиций, которые располагаются в лесах под Изюмом.

Боевики ВСУ продолжают пытаться наступать на Балаклею и Купянск, и на фоне этого активизировалась работа ДРГ националистов на Изюмском направлении. Помимо этого, отдельными отрядами до тридцати человек украинские нацисты боями прощупывают линию обороны Изюма. Именно по этим диверсантам и ведут огонь из миномётов (120-мм) росгвардейцы.

Военные корреспонденты проекта неделю работали с бойцами спецназа и скоро предоставят подробности по работе в СВО.

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