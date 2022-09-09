Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что армия Украины направила все резервы к этому региону. По словам чиновника, ВСУ теряют "тысячи" человек.
"Бросают на убой", — подчеркнул политик.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.