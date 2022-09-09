Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и теряют тысячи солдат

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что армия Украины направила все резервы к этому региону. По словам чиновника, ВСУ теряют "тысячи" человек.

"Бросают на убой", — подчеркнул политик.