Подоляк о продвижении ВСУ: Доказали, что способны деоккупировать свои территории

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, какие выводы нужно сделать их "эффективного украинского контрнаступления".

Помощник Владимира Зеленского высказался о продвижении украинской армии на нескольких направлениях. Он считает, что это своего рода послание миру, которое говорит о нескольких вещах.

"1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно", — в тезисах изложил свою точку зрения украинский политтехнолог.

Ранее Подоляк заявил, что захватят столицы ЛНР и ДНР кардинально изменит ход спецоперации на Украине.