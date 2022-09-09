Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, какие выводы нужно сделать их "эффективного украинского контрнаступления".
Помощник Владимира Зеленского высказался о продвижении украинской армии на нескольких направлениях. Он считает, что это своего рода послание миру, которое говорит о нескольких вещах.
"1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет.
2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие.
3. Российским войскам пора убираться. Будет больно", — в тезисах изложил свою точку зрения украинский политтехнолог.
Ранее Подоляк заявил, что захватят столицы ЛНР и ДНР кардинально изменит ход спецоперации на Украине.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.