Подоляк: удар по Луганску и Донецку кардинально переломит ход СВО

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убеждён: если украинские боевики захватят столицы Луганской и Донецкой народных республик, это кардинально изменит ход специальной операции на Украине.

"Я считаю, что гораздо важнее не Белгород или что-то другое — это не имеет никакого смысла. Для меня кажется, что принципиальное течение в….* изменится кардинальным образом, как только падёт Луганск или Донецк", — отметил он.

Ранее Подоляк заявил, что Киев планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп в Крыму для максимального разрушения военной инфраструктуры и логистических центров ВС России.