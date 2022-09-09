Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убеждён: если украинские боевики захватят столицы Луганской и Донецкой народных республик, это кардинально изменит ход специальной операции на Украине.
"Я считаю, что гораздо важнее не Белгород или что-то другое — это не имеет никакого смысла. Для меня кажется, что принципиальное течение в….* изменится кардинальным образом, как только падёт Луганск или Донецк", — отметил он.
Ранее Подоляк заявил, что Киев планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп в Крыму для максимального разрушения военной инфраструктуры и логистических центров ВС России.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.