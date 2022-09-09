В Харьковской области российские войска уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, а в Запорожской области — гаубицу М777.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По информации, ракеты от этих РСЗО российские бойцы перехватывали в течение суток. Представитель МО РФ отметил, что пусковая установка американской реактивной системы залпового огня "Хаймарс" была уничтожена в районе села Тимченки.
Также отмечается что комплексы ПВО сбили пять беспилотников в нескольких районах, в том числе один турецкий "Bayraktar-ТВ2".
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