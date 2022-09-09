Большие колонны военной техники российских Вооружённых сил движутся в Изюм.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на свой источник, предоставивший видеоролик.
Армия России вместе с силами ЛДНР стягивают дополнительные резервы для отражения контрнаступления националистов ВСУ на Изюмском направлении.
Также сообщается, что российский десант перебрасывают в зону масштабных военных действий на транспортных вертолётах. Подготовлено несколько точек для воздушных машин Ми-26. Вертолёты доставляют личный состав и бронированную технику.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.