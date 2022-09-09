На юге Украины к вечеру пятницы, 9 сентября, линия фронта стабилизировалась.
Об этом сообщило издание warfiles. ru.
Националисты по-прежнему предпринимают вылазки ДРГ и пытаются расширить плацдарм для продолжения продвижения к Херсону и Новой Каховке, однако они уже "выдохлись" и развить успех не в силах.
Контрнаступление всё больше начинает походить на самойубийство.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.