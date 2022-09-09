"Контрнаступление" ВСУ на юге Украины всё более похоже на самоубийство

На юге Украины к вечеру пятницы, 9 сентября, линия фронта стабилизировалась.

Об этом сообщило издание warfiles. ru.

Националисты по-прежнему предпринимают вылазки ДРГ и пытаются расширить плацдарм для продолжения продвижения к Херсону и Новой Каховке, однако они уже "выдохлись" и развить успех не в силах.

Контрнаступление всё больше начинает походить на самойубийство.