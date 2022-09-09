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Член правительства ДНР Гагин: российский СОБР совершил подвиг в Балаклее

Силовые структуры

По словам советника председателя правительства ДНР Яна Гагина, военным российского СОБРа удалось совершить в Балаклее подвиг, ведь они смогли дать отпор противнику, имея для этого весьма ограниченные силы.

Член правительства ДНР Гагин: российский СОБР совершил подвиг в Балаклее

"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без "двухсотых" — это просто подвиг", — рассказал Гагин в беседе с РИА Новости.

Украинские войска понесли просто колоссальные потери и в живой силе, и в технике, пытаясь взять Балаклею под свой контроль, продолжил Гагин. Представитель правительства ДНР выразил большое сомнение в том, что эта победа действительно стоила той цены, которой пришлось за неё заплатить ВСУ.

В завершение Гагин обратил внимание, что прорыв, совершённый украинскими военными, может закончиться для них риском снова попасть в очень большой котёл.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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