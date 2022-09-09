Член правительства ДНР Гагин: российский СОБР совершил подвиг в Балаклее

По словам советника председателя правительства ДНР Яна Гагина, военным российского СОБРа удалось совершить в Балаклее подвиг, ведь они смогли дать отпор противнику, имея для этого весьма ограниченные силы.

"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без "двухсотых" — это просто подвиг", — рассказал Гагин в беседе с РИА Новости.

Украинские войска понесли просто колоссальные потери и в живой силе, и в технике, пытаясь взять Балаклею под свой контроль, продолжил Гагин. Представитель правительства ДНР выразил большое сомнение в том, что эта победа действительно стоила той цены, которой пришлось за неё заплатить ВСУ.

В завершение Гагин обратил внимание, что прорыв, совершённый украинскими военными, может закончиться для них риском снова попасть в очень большой котёл.