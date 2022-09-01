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Ян Гагин: Киев готов убить членов МАГАТЭ в Запорожье ради "торжества демократии"

Силовые структуры

Украинские националисты никогда не соблюдают договорённостей, а используют их исключительно в своих целях. Так советник главы правительства ДНР Ян Гагин прокомментировал Pravda.Ru попытку захвата десантом ВСУ Запорожской АЭС во время действующего режима тишины.

Ян Гагин: Киев готов убить членов МАГАТЭ в Запорожье ради "торжества демократии"

Донецкий политик уверен, что очередной случай украинского вероломства надо предать максимальной огласке.

"Под Энергодаром высадились украинские десантники. Об этом нужно просто в голос орать! Высадились под прикрытием запрошенного МАГАТЭ режима тишины", — напомнил он.

Гагин не считает что реакция мирового сообщества будет молниеносной, так как многие международные организации находятся под контролем Вашингтона, в том числе ООН.

"ООН давно перестала выполнять функции международного арбитра! Увы. Этот "арбитр" уже многие годы является инструментом в руках США и их "союзников" (а в реальности — пособников) по НАТО", — заверил советник.

Он опасается, что комиссия МАГАТЭ в Энергодаре может погибнуть, причём Киев и Вашингтон постараются свалить всю вину на Вооруженные силы РФ.

"Как жертва на "алтаре демократии" — потому, что от националистов и их хозяев можно ожидать чего угодно", — резюмировал Гагин.

Ранее глава временной администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что утром 1 сентября на окраинах города были замечены украинские десантники. Их смогли заблокировать в дачном посёлке.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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