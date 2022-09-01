Ян Гагин: Киев готов убить членов МАГАТЭ в Запорожье ради "торжества демократии"

Украинские националисты никогда не соблюдают договорённостей, а используют их исключительно в своих целях. Так советник главы правительства ДНР Ян Гагин прокомментировал Pravda.Ru попытку захвата десантом ВСУ Запорожской АЭС во время действующего режима тишины.

Донецкий политик уверен, что очередной случай украинского вероломства надо предать максимальной огласке.

"Под Энергодаром высадились украинские десантники. Об этом нужно просто в голос орать! Высадились под прикрытием запрошенного МАГАТЭ режима тишины", — напомнил он.

Гагин не считает что реакция мирового сообщества будет молниеносной, так как многие международные организации находятся под контролем Вашингтона, в том числе ООН.

"ООН давно перестала выполнять функции международного арбитра! Увы. Этот "арбитр" уже многие годы является инструментом в руках США и их "союзников" (а в реальности — пособников) по НАТО", — заверил советник.

Он опасается, что комиссия МАГАТЭ в Энергодаре может погибнуть, причём Киев и Вашингтон постараются свалить всю вину на Вооруженные силы РФ.

"Как жертва на "алтаре демократии" — потому, что от националистов и их хозяев можно ожидать чего угодно", — резюмировал Гагин.

Ранее глава временной администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что утром 1 сентября на окраинах города были замечены украинские десантники. Их смогли заблокировать в дачном посёлке.