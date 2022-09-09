Рогов: среди украинских десантников в Запорожской области были наёмники

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, в рядах украинских десантников, которые пытались пересечь Днепр и высадиться в Запорожской области, присутствовали иностранные наёмники.

"На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

В ночь на 9 сентября ВСУшники снова попытались высадиться в Запорожской области в районе Каменки-Днепровской, форсировав для этого Днепр. Украинский десант использовал для этой цели 15 катеров. Попытка оказалась для украинских военных неудачной, союзные силы атаку успешно отразили.