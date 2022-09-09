Рогов: ВСУ предприняли неудачную попытку форсировать Днепр в Запорожской области

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались высадиться через Днепр в направлении Каменки-Днепровской. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что российские военные оперативно отразили атаку.

"Пресечена новая попытка украинских боевиков форсировать Днепр", — указал Рогов.

Представитель ВГА также добавил, что солдаты ВСУ стремятся найти слабые места в оборонительной системе союзных войск РФ и ЛДНР. По его словам, недавно украинские десанты пытались высадиться неподалёку от Энергодара, Васильевки и Днепрорудного.

Рогов убеждён: президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы его боевики закрепились возле Днепра и создали своеобразный плацдарм для контратаки.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что часть украинских военных, предпринявших попытку контрнаступления, взята в плен.