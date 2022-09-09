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Руководство киевского режима мечтает получить вооружения дальнего радиуса действия, чтобы создать угрозу для России. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что если план Украины будет реализован, то Киев заплатит высокую цену за провокации в адрес Москвы. В таком случае "специальная военная операция" преобразуется в полномасштабный конфликт, заявил он.

Баранец: ВСУ нарываются на то, что Россия заменит слово "спецоперация" другим

"Пацаны нарываются. У нас есть ракеты, которые простреливают всё пространство Украины. Как только хотя бы одна ракета разорвётся где-нибудь у окружной дороги московской кольцевой, слова "спецоперация" моментально не станет. Когда вглубь России что-то упадёт, прозвучит другое слово", — заявил полковник в отставке в эфире "Соловьёв LIVE".

На данный момент ВС РФ действуют на Украине ограниченно, выполняя задачи по ликвидации военных объектов ВСУ, которые несут угрозу безопасности российской территории. Однако если Киев бросит Москве вызов, то Россия его примет, и ответ будет жёстким, заявил Баранец.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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