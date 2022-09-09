Генерал США Марк Милли: до победы на Украине какой-либо из сторон пока далеко

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что российские войска добились тактических успехов.

Он отметил, что генеральном штабе украинской армии скорректировали стратегию и изменили свою тактику ведения боевых действий. Однако на данный момент нельзя делать поспешные выводы и ожидать много от ВСУ, поскольку конфликт закончится ещё не скоро, отметил Милли.

"Россия — большая страна. У них очень серьёзные амбиции по отношению к Украине. Поэтому потребуется поддержка Киева для продолжения борьбы", — заявил американский генерал в беседе с журналистами.

По мнению Милли, до завершения военного противостояния на Украине ещё очень далеко, как и до объявления о победе одной из сторон.