Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что российские войска добились тактических успехов.
Он отметил, что генеральном штабе украинской армии скорректировали стратегию и изменили свою тактику ведения боевых действий. Однако на данный момент нельзя делать поспешные выводы и ожидать много от ВСУ, поскольку конфликт закончится ещё не скоро, отметил Милли.
"Россия — большая страна. У них очень серьёзные амбиции по отношению к Украине. Поэтому потребуется поддержка Киева для продолжения борьбы", — заявил американский генерал в беседе с журналистами.
По мнению Милли, до завершения военного противостояния на Украине ещё очень далеко, как и до объявления о победе одной из сторон.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.