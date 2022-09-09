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Сивков: ВСУ рискуют попасть в "огневой мешок" под Харьковом в ближайшее время

Силовые структуры

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, союзные войска начнут масштабное наступление в Харьковской области в ближайшие десять дней. На данный момент в регионе ликвидируются самые боеспособные подразделения украинской армии, отметил эксперт. Боевики ВСУ скрывались в укрепрайонах, однако российские военные выманили их и начали планомерное уничтожение.

Сивков: ВСУ рискуют попасть в "огневой мешок" под Харьковом в ближайшее время

"На фоне общего наступления ВС РФ, возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ", — отметил Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко полагает, что союзные войска остановят атаки противника и отбросят ВСУ через три дня. Однако для этого необходимо усилить группировку ВС РФ в Балаклее дополнительными резервами, которые на данный момент находятся "в глубине", объяснил эксперт.

"В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут манёвренные бои по всей линии соприкосновения. Что касается контрнаступления, то для его осуществления России нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию", — считает Онуфриенко.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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