Перенджиев: ВС РФ должны вытащить ВСУ в открытое поле и начать справедливый бой

Когда войска принимают решение оставить какой-то населённый пункт, то они придерживаются одной цели — сохранить свои силы и минимизировать потери личного состава. Об этом сообщил член экспертного совета организации "Офицеры России", кандидат политических наук, военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru заявление постпреда России при ООН Василия Небензя о контрнаступлении ВСУ.

"Сейчас идут позиционные бои. И, возможно, здесь действительно есть моменты, связанные с маневрированием войск, которое может быть выгодно российской стороне", — отметил эксперт.

Союзные силы осуществляют замедленное наступление, поскольку позиции украинских боевиков очень хорошо укреплены. Перенджиев сравнил ситуацию на поле боя с игрой в футбол и отметил, что когда одна команда пытается атаковать, она может нарваться на жёсткую защиту противника. Политолог считает, что ВСУ следует выманить из укрепрайонов и растянуть их по фронту. Затем группировку противника можно окружить и уничтожить.

"Просто идти и давить на укрепрайоны, где они засели, сложно. Мы можем потерять много сил. Поэтому нужно вытащить врага на оперативный простор", — заявил собеседник Pravda.Ru.

В подобной тактике самым важным является то, что в таком случае боевики ВСУ не смогут спрятаться за спинами мирных жителей. По мнению Перенджиева, именно в открытом поле произойдёт справедливый с бой с противником.

"Небензя говорит, что, ребята, не надо верить в чудо, что вы там где-то побеждаете, всё равно результат будет закономерен", — заключил эксперт.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что ВСУ взяли несколько периферийных деревень, но ни о каком прорыве не может быть и речи.

"Это прекрасно понимают военные эксперты. Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне", — отметил он.