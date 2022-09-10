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Глава ВГА Ганчев: жители Харьковской области должны немедленно покинуть регион

Силовые структуры

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям региона и призвал немедленно покинуть свои дома. Он подчеркнул, что ситуация складывается "не лучшим образом" из-за постоянных обстрелов ВСУ.

Глава ВГА Ганчев: жители Харьковской области должны немедленно покинуть регион

По словам Ганчева, времени ждать нет и ситуация с погранслужбами России уже оговорена.

"К сожалению, противник предпринимает всё большие попытки уничтожения наших городов и посёлков. В сложившейся ситуации я просто не могу допустить гибель мирных людей. Я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — заявил глава ВГА в своём обращении.

Ганчев подчеркнул, что скоро все посёлки, где замечен противник, будут освобождены, но до этого, мирным жителям лучше оставить свои дома. Кроме того, по словам главы ВГА региона, российские пограничники оповещены о сложившейся ситуации и проблем с проездом для беженцев не возникнет.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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