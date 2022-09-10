Российская система противовоздушной обороны приспособилась к американским ракетам РСЗО HIMARS, заявил военный эксперт Борис Рожин. По словам обозревателя, в начале спецоперации на Украине "показатели ПВО" были гораздо ниже.
Как подчеркнул эксперт, сейчас ВСУ вынуждены "прятать" американские установки от российских военных.
"Военные (ВС РФ. — Прим. ред.) охотятся на них (HIMARS. — Прим. ред.). С той стороны они (ВСУ. — Прим. ред.) их прячут. ПВО приспосабливается к ним. Процент сбитых ракет существенно вырос по сравнению с тем, как это было в первые дни, когда ещё не приспособились. Раньше сбивали только 40-50% ракет", — цитирует Рожина sm. news.
По словам обозревателя, сейчас на территории боевых действий идёт борьба "снарядом и брони". ВСУ предпринимают попытки разоружить ВС РФ сначала запуская "Грады" и "Ураганы", а американские уставки оставляют "на потом", чтобы сберечь иностранное РСЗО.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.