Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о "хороших новостях из Рамштайна", где встречались министры обороны стран Запада.
По его словам, на фоне заявлений министров обороны стран Североатлантического альянса, российскую сторону ждёт "тяжёлая зима".
"Пришло время загадочных фраз… Подробности я не дам. Очень хорошие новости из Рамштайна. Без подробностей… Но зима будет у них (российской армии. — Прим. ред.), если они доживут — просто персик", — заявил советник.
Что за "хорошие новости" узнал Киев от "Рамштайн-5" Арестович так и не уточнил.
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Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если военный блок НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.