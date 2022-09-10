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Киев о решении "Рамштайн": зима у русских будет "просто персик, если доживут"

Силовые структуры

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о "хороших новостях из Рамштайна", где встречались министры обороны стран Запада.

По его словам, на фоне заявлений министров обороны стран Североатлантического альянса, российскую сторону ждёт "тяжёлая зима".

"Пришло время загадочных фраз… Подробности я не дам. Очень хорошие новости из Рамштайна. Без подробностей… Но зима будет у них (российской армии. — Прим. ред.), если они доживут — просто персик", — заявил советник.

Что за "хорошие новости" узнал Киев от "Рамштайн-5" Арестович так и не уточнил.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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