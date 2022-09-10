Очередная "свежая" сводка от Генштаба Вооружённых сил Украины 10 сентября отмечает, что на Херсонское направление прибыли 1300 "кадыровцев".
Также украинское командование сообщает, что ВС РФ штурмуют города и сёла в Донбассе.
"Российские подразделения продолжают штурмовые действия в районе населённых пунктов Зайцево, Весёлая Долина, Соледар, Артёмовск и Первомайское", — в частности сообщает военное ведомство киевской власти.
Также ГШ ВСУ отметил, что армия РФ нанесла 23 авиационных удара и 13 ракетных ударов по украинским складам и прочим объектам военного значения.
Российские силы ведут авиаразведку при помощи беспилотников — зафиксировано около 40 вылетов. Также сообщается о переброске отрядов "кадыровцев" (1300 бойцов) на Херсонское направление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и свобода снова вернутся на полуостров.