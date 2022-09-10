Генштаб ВСУ: ВС РФ штурмуют Донбасс, под Херсон прибыли 1300 "кадыровцев"

Очередная "свежая" сводка от Генштаба Вооружённых сил Украины 10 сентября отмечает, что на Херсонское направление прибыли 1300 "кадыровцев".

Также украинское командование сообщает, что ВС РФ штурмуют города и сёла в Донбассе.

"Российские подразделения продолжают штурмовые действия в районе населённых пунктов Зайцево, Весёлая Долина, Соледар, Артёмовск и Первомайское", — в частности сообщает военное ведомство киевской власти.

Также ГШ ВСУ отметил, что армия РФ нанесла 23 авиационных удара и 13 ракетных ударов по украинским складам и прочим объектам военного значения.

Российские силы ведут авиаразведку при помощи беспилотников — зафиксировано около 40 вылетов. Также сообщается о переброске отрядов "кадыровцев" (1300 бойцов) на Херсонское направление.