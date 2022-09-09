ВС РФ продолжают уничтожать боевиков ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы России совместно с армией ополчения ЛДНР продолжают уничтожать националистов ВСУ в Херсонской области.

Издание "Русская Весна" представило видео, где можно разглядеть брошенные в этом направлении украинскими бандеровцами и наёмниками три боевых машины пехоты и турецкий MRAP Kirpi.