Вооружённые силы России совместно с армией ополчения ЛДНР продолжают уничтожать националистов ВСУ в Херсонской области.
Издание "Русская Весна" представило видео, где можно разглядеть брошенные в этом направлении украинскими бандеровцами и наёмниками три боевых машины пехоты и турецкий MRAP Kirpi.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.