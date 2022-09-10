В ночь на 10 сентября Вооружённые силы РФ нанесли поражения по военным целям на территориях, подконтрольных киевскому режиму. В результате одного из ударов уничтожен производственный объект, в котором размещалась и ремонтировалась военная техника ВСУ, пишет "Военное обозрение".
Валентин Резниченко — ставленник киевского режима в Днепропетровской области - сообщает о сбитой ракете средствами ПВО России. Ещё две ракеты уничтожили промышленный объект в Днепровском и в Синельниковском районах. Пострадавших людей нет. Сообщается, что армия РФ смогла остановить продвижение украинских войск к Изюму.
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