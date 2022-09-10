Разведчик рассказал об угрозе украинских "спящих ячеек", готовящих диверсии

Напряжённая ситуация на данный момент складывается не только на линии соприкосновения, но и в "тылу". Аналитики считают, что Киев пытается наносить вред везде, переходя к так называемой стратегии тысячи порезов. Идёт активация "спящих ячеек", которые готовят различные диверсии на территории РФ, Донбасса и освобождённых территориях Украины. Разведчик российского спецподразделения анонимно рассказал некоторые подробности.

"Существует несколько категорий людей, которых можно отнести к агентуре, которая в определённое время будет активизирована. Первая — это те, кто приезжает в Россию с территории Украины. Они являются непосредственно агентами СБУ либо ГУР. Получают задание, приезжают и начинают вокруг себя выстраивать какие-то социальные отношения. <…> Второй момент — работа агитаторов и вербовщиков через социальные сети", — цитирует собеседника "МК".

Координируют деятельность подобных групп резиденты, происходит это по средствам телефонных переговоров, через социальные сети или при личных контактах, передаёт источник. Указания могут поступать не только из самого Киева, но и из любой точки мира.

"Оружие и взрывчатку для готовящихся террористических актов, как правило, завозят прибегая к помощи специальных "перевозчиков". Граница достаточно протяжённая и перейти её возможно. Дальше "перевозчики" делают схроны, и впоследствии агент, по оставленным координатам, приходит и забирает содержимое тайника. Все эти люди представляют из себя звенья одной цепи, которые выстраивает вокруг себя сотрудник СБУ или ГУР", — сообщает разведчик.

Сотрудник спецслужбы считает, что должны быть сформированы базы данных по тем людям, которые имели и имеют отношение к украинским нацбатальонам, кроме того, необходимо вести списки тех, кто сотрудничает сейчас или в прошлом со службой безопасности Украины. Это поможет усилить контроль над данными "спящими ячейками".