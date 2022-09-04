Ветеран спецназа Козлов: на западе Украины СБУ и ГУР ВСУ вербуют беженцев

С беженцами, которые эвакуировались в западные области Украины, активно работают Служба безопасности (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР ВСУ) заявил ветеран спецназа, майор в отставке Сергей Козлов.

Он рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что тем беженцам, которые находятся в рамках призывного возраста, выдают повестки о призыве в армию с перспективой оказаться на передовой. Но есть и альтернативный вариант — вербовка для совершения диверсий на военных объектах, находящихся на освобожденной территории Украины и Донбасса, а также на объектах гражданской инфраструктуры.

По данным собеседника издания, в зависимости от ценности объекта и установленных расценок, сумма вознаграждения может достигать 1 млн гривен.

А те, у кого смелости для диверсий не хватает, могут заниматься сбором разведывательной информации о местах расположения российских военных на подконтрольной им территории. За это установлен оклад 100 тыс. гривен, заключил Козлов.