С беженцами, которые эвакуировались в западные области Украины, активно работают Служба безопасности (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР ВСУ) заявил ветеран спецназа, майор в отставке Сергей Козлов.
Он рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что тем беженцам, которые находятся в рамках призывного возраста, выдают повестки о призыве в армию с перспективой оказаться на передовой. Но есть и альтернативный вариант — вербовка для совершения диверсий на военных объектах, находящихся на освобожденной территории Украины и Донбасса, а также на объектах гражданской инфраструктуры.
По данным собеседника издания, в зависимости от ценности объекта и установленных расценок, сумма вознаграждения может достигать 1 млн гривен.
А те, у кого смелости для диверсий не хватает, могут заниматься сбором разведывательной информации о местах расположения российских военных на подконтрольной им территории. За это установлен оклад 100 тыс. гривен, заключил Козлов.
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Несмотря на большие потери при "контрнаступе" на Херсон, ВСУ всё ещё продолжают попытки атак, но уже не на всех направлениях.