Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Бойцы ВС РФ из Запорожья о тактике ВСУ в Харьковской области: "Кидайте ещё мясо"
"Вау, я узнал о существовании "ЧВК Вагнера" — Евгений Пригожин
В ДНР ликвидированы две элитные спецгруппы Зеленского
Котенок о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ
Breitbart: Остин не смог объяснить, почему США должны дать Украине ещё денег
Кедми: Киев совершает роковую ошибку, бросая под Балаклею последние резервы
РСЗО "Ураган" группировки "О" ВС РФ атакуют ВСУ под Купянском
Захарова назвала ботами критикующих празднование Дня города на фоне событий СВО
Разведчик предупредил об угрозе украинских "спящих ячеек", готовящих диверсии

Военный эксперт Жданов: контрнаступление ВСУ будет скачкообразным

Силовые структуры

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) стремительным и постоянным не будет. Оно будет развиваться скачкообразно, со своими подъёмами и спадами.

Военный эксперт Жданов: контрнаступление ВСУ будет скачкообразным

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что этот этап продолжится теперь до самого окончания боевых действий, причём с переменным успехом.

"Не везде у нас будет получаться быстро, как это получается сейчас. Контрнаступление будет происходить скачкообразно", — заявил Жданов в эфире телемарафона.

По его мнению, ВСУ нужно будет остановиться и закрепиться на каком-то этапе, чтобы перегруппировать силы и понять, какую территорию придётся защищать в случае контрудара, российской армии.

А в том, что он последует обязательно, Жданов не сомневается. Неизбежность этого очевидна, заявил эксперт.

Успех контрнаступления и его конечный предел сильно зависит от того, какие резервы Украина сможет задействовать, заключил он.

Ранее военный журналист Юрий Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Трансляцию кабельных каналов в Крыму прервала речь Зеленского

Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.

Трансляцию кабельных каналов в Крыму прервала речь Зеленского
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир
Силовые структуры
Подберёзкин объяснил молчание МО РФ по Балаклее: нужно подождать
Сергей Лебедев Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР Сергей Лебедев Ольга Лебедева Принцип "спорт вне политики" официально заменён на "никакого спорта, только политика" Ольга Лебедева Анжела Якубовская В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Анжела Якубовская
Силовые структуры
Онуфриенко: нужно уничтожить атакующую группировку ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
NI: Россия и Китай могут уничтожить авиацию США "ужасным способом"
В США заявили, что Россия ядерным ударом может отправить США в каменный век
Силовые структуры
В США заявили, что Россия ядерным ударом может отправить США в каменный век
Последние материалы
Бойцы ВС РФ из Запорожья о тактике ВСУ в Харьковской области: "Кидайте ещё мясо"
Военный эксперт Жданов: контрнаступление ВСУ будет скачкообразным
"Вау, я узнал о существовании "ЧВК Вагнера" — Евгений Пригожин
В ДНР ликвидированы две элитные спецгруппы Зеленского
Котенок о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ
Breitbart: Остин не смог объяснить, почему США должны дать Украине ещё денег
Кедми: Киев совершает роковую ошибку, бросая под Балаклею последние резервы
РСЗО "Ураган" группировки "О" ВС РФ атакуют ВСУ под Купянском
Захарова назвала ботами критикующих празднование Дня города на фоне событий СВО
Разведчик предупредил об угрозе украинских "спящих ячеек", готовящих диверсии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников