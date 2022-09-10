Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) стремительным и постоянным не будет. Оно будет развиваться скачкообразно, со своими подъёмами и спадами.
Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов.
Он считает, что этот этап продолжится теперь до самого окончания боевых действий, причём с переменным успехом.
"Не везде у нас будет получаться быстро, как это получается сейчас. Контрнаступление будет происходить скачкообразно", — заявил Жданов в эфире телемарафона.
По его мнению, ВСУ нужно будет остановиться и закрепиться на каком-то этапе, чтобы перегруппировать силы и понять, какую территорию придётся защищать в случае контрудара, российской армии.
А в том, что он последует обязательно, Жданов не сомневается. Неизбежность этого очевидна, заявил эксперт.
Успех контрнаступления и его конечный предел сильно зависит от того, какие резервы Украина сможет задействовать, заключил он.
Ранее военный журналист Юрий Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении.
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