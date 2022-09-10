Котенок о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ

Планируют наступательную операцию на Харьковском направлении со стороны Украины явно не в генштабе Вооружённых сил (ВСУ). Здесь чувствуется западный стиль.

Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в эфире Малькевич LIVE.

Он провёл параллели с Великой Отечественной войной, когда шли ожесточённые бои за Харьков. Сейчас ВСУ также действуют по западным лекалам, считает военкор.

Их задача — пробиться на восток и выйти как можно быстрее в сторону границы с Россией. Они обходят опорные пункты и узлы обороны, так как впереди идут ДРГ — отдельные тактические группы украинского спецназа, подготовленного на Западе.

А за ними идёт второй эшелон — мотопехота, и всё это делается очень быстро. Примерно, как прорывались на бронеколоннах "мальчики" из группы "Центр", о которых пел Владимир Высоцкий, заметил репортёр.

Затем уже мотопехота спешивается, блокирует наши узлы обороны и пытается нанести поражение оружием коллективного Запада. А дальше идёт уже тероборона, которая закрепляется. Вот это их тактика — то, что сейчас происходит, объяснил Котенок.

По его словам, остановить ВСУ может только российская армия.

Сейчас этот вал, по моим данным, потихонечку спадает. Мы перебросили серьёзное подкрепление на Харьковский участок. И очень активно работает авиация, очень активно работают РСЗО и артиллерия. Сейчас ВСУ перемалываются, как и под Херсоном, и скоро удача для них закончится, заключил военкор.