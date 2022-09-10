Планируют наступательную операцию на Харьковском направлении со стороны Украины явно не в генштабе Вооружённых сил (ВСУ). Здесь чувствуется западный стиль.
Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в эфире Малькевич LIVE.
Он провёл параллели с Великой Отечественной войной, когда шли ожесточённые бои за Харьков. Сейчас ВСУ также действуют по западным лекалам, считает военкор.
Их задача — пробиться на восток и выйти как можно быстрее в сторону границы с Россией. Они обходят опорные пункты и узлы обороны, так как впереди идут ДРГ — отдельные тактические группы украинского спецназа, подготовленного на Западе.
А за ними идёт второй эшелон — мотопехота, и всё это делается очень быстро. Примерно, как прорывались на бронеколоннах "мальчики" из группы "Центр", о которых пел Владимир Высоцкий, заметил репортёр.
Затем уже мотопехота спешивается, блокирует наши узлы обороны и пытается нанести поражение оружием коллективного Запада. А дальше идёт уже тероборона, которая закрепляется. Вот это их тактика — то, что сейчас происходит, объяснил Котенок.
По его словам, остановить ВСУ может только российская армия.
Сейчас этот вал, по моим данным, потихонечку спадает. Мы перебросили серьёзное подкрепление на Харьковский участок. И очень активно работает авиация, очень активно работают РСЗО и артиллерия. Сейчас ВСУ перемалываются, как и под Херсоном, и скоро удача для них закончится, заключил военкор.
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