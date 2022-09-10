Ополченец с позывным Ольхон сообщил обстановке на Изюмском направлении специальной военной операции на Украине.
Он подчеркнул, что украинским войскам не удалось войти в Изюм, союзные силы РФ и народных республик держат оборону города, выполняя приказ командования. Ополченец отметил, что армия Украины не захватила и Красный Лиман.
"ВСУ в Изюм зайти не смогли. У нашего подразделения есть потери. Настроение бодрое. Мы сейчас очень злые. Командование приказало стоять до последнего. <...> Лиман не захвачен", — цитирует "Русская весна" слова Ольхона.
Ранее сообщалось, что российские бойцы из Запорожья рассказали о тактике, применяемой ВСУ в боевых действиях в Харьковской области.
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