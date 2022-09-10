Военкоры "Русской весны" публикуют сообщение запорожских военных ВС РФ в Харьковской области. Бойцы описали тактику ВСУ, применяемую в боях. По их словам, в первую очередь для прорыва обороны украинская сторона отправляет мобилизованных солдат и тероборону, при этом называя их "мясом".
"Их в переговорах так и называют — "мясо". "Кидайте ещё мясо!", "Нам нужно ещё мясо", "Закройте мясом дыру!" и прочее", — говорится в сообщении.
После этого подключается украинский спецназ и наёмники, а затем более подготовленные военные из числа ранее мобилизованных. Вслед за ними следуют "самые распиаренные" боевики вместе с Силами специальных операций Украины.
Ранее о тактике ВСУ в Харьковской области рассказал военкор Котенок.
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