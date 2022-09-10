Чтобы ввести Вооружённые силы Украины в заблуждение, Минобороны РФ провело целый комплекс мероприятий, целью которых было создать иллюзию, что оборона у нас "слабая", а информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма якобы нет.
Так прокомментировал военный эксперт Константин Сивков сегодняшнее заявление Минобороны о перегруппировке ВС РФ на Харьковском направлении.
Аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что главная задача теперь — разгромить украинскую группировку. Он отметил, что суточные потери противника очень большие.
Сил и средств для ведения эффективной обороны у ВСУ остаться не должно, добавил Сивков.
Отвлекающие маневры имели цель "вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов", подчеркнул эксперт.
По его словам, если бы части ВСУ остались в Краматорске или Славянске, то "выковыривать" их оттуда пришлось бы долго. Зато теперь они оказались как на ладони.
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