Сивков: целью Минобороны РФ было выманить ударную группировку ВСУ

Чтобы ввести Вооружённые силы Украины в заблуждение, Минобороны РФ провело целый комплекс мероприятий, целью которых было создать иллюзию, что оборона у нас "слабая", а информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма якобы нет.

Так прокомментировал военный эксперт Константин Сивков сегодняшнее заявление Минобороны о перегруппировке ВС РФ на Харьковском направлении.

Аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что главная задача теперь — разгромить украинскую группировку. Он отметил, что суточные потери противника очень большие.

Сил и средств для ведения эффективной обороны у ВСУ остаться не должно, добавил Сивков.

Отвлекающие маневры имели цель "вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов", подчеркнул эксперт.

По его словам, если бы части ВСУ остались в Краматорске или Славянске, то "выковыривать" их оттуда пришлось бы долго. Зато теперь они оказались как на ладони.