Русские "Солнцёпеки" уничтожают боевиков ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ сообщило о выводе российской армии из Изюма и Балаклеи и перебросе ВС РФ для наращивания сил на Донецком направлении.

Как информирует издание "Русская Весна", был проведён ряд отвлекающих мероприятий с обозначением настоящих действий войск.

В целях недопущения потерь, по националистам ВСУ наносилось мощное огневое поражение с применением ВКС России, артиллерии и ракетных войск.

Издание предоставляет видеокадры, где российские тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" Изюмско-балаклейской группировки сокрушают врага в Харьковской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.