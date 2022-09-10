Военный эксперт Михаил Ходарёнок полагает, что организованное отступление российской армии из нескольких населённых пунктов говорит о подготовке к мощному контрудару, который может перерасти в полномасштабное наступление.
В распоряжении командования ВСУ есть разведданные США, однако союзные силы России и Народной милиции учитывают это и формируют ударную группировку.
"Украинцев ждет крайне неприятный сюрприз на финальном этапе этого прорыва", — объяснил полковник запаса в ток-шоу "60 минут".
Российские войска уже неоднократно доказывали, что могут удивлять противника, поэтому обстановка на поле боя может резко измениться в любой момент, заявил Ходарёнок.
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