Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер прокомментировал контрнаступление ВСУ и отметил, что в ближайшее время Россия вернёт все потерянные территории под свой контроль.
"Задайте себе такой вопрос: почему ВСУ смогли захватить такую большую территорию так быстро? А потому, что россияне умирать во имя глупых целей не намерены", — отметил он на YouTube-канале Judging Freedom.
Военный эксперт подчеркнул, что основной целью США является не победа Украины в конфликте, а нанесение максимального урона российской армии. Именно поэтому Вашингтон подталкивает Киев на безрассудные действия, заявил Риттер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Крыма могли видеть на экранах ТВ Владимира Зеленского. Президент Украины пообещал крымчанам, что украинский флаг и "свобода" снова вернутся на полуостров.