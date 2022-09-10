Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ вернут потерянные территории через пару дней

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер прокомментировал контрнаступление ВСУ и отметил, что в ближайшее время Россия вернёт все потерянные территории под свой контроль.

"Задайте себе такой вопрос: почему ВСУ смогли захватить такую большую территорию так быстро? А потому, что россияне умирать во имя глупых целей не намерены", — отметил он на YouTube-канале Judging Freedom.

Военный эксперт подчеркнул, что основной целью США является не победа Украины в конфликте, а нанесение максимального урона российской армии. Именно поэтому Вашингтон подталкивает Киев на безрассудные действия, заявил Риттер.