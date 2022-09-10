Союзные войска России и Народной милиции продолжают оборону Красного Лимана

Союзные войска России и республиканской Народной милиции (НМ) продолжают оборону города Красный Лиман, который расположен на севере Донецкой Народной Республики.

Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский в официальном Telegram-канале опроверг информацию о том, что союзные силы оставили Сватово. Военкор подчеркнул, что новости об очередях из беженцев оказались фейком.

"На деле продемонстрированная некоторыми СМИ очередь является очередью на местную заправку. Также бойцы НМ ДНР и ВС РФ продолжают оборону Красного Лимана", — подчеркнули ведомстве.