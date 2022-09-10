Бойцы 3-й бригады Донецкой Народной Республики и подразделения российских войск 10 сентября, около 20 часов по МСК, под Горловкой освободили очередной населённый пункт.
Как сообщает издание"Русская Весна", националисты украинских вооружённых формирований выбиты из села Майорское.
Источники с места событий сообщают изданию, что на данный момент объединённая армия РФ и ЛДНР приступила к штурму украинских укрепрайонов на данном территории.
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