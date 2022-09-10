Село Майорское под Горловкой взято союзной армией

Бойцы 3-й бригады Донецкой Народной Республики и подразделения российских войск 10 сентября, около 20 часов по МСК, под Горловкой освободили очередной населённый пункт.

Как сообщает издание"Русская Весна", националисты украинских вооружённых формирований выбиты из села Майорское.

Источники с места событий сообщают изданию, что на данный момент объединённая армия РФ и ЛДНР приступила к штурму украинских укрепрайонов на данном территории.