100-я бригада ДНР уничтожает танки ВСУ в битва за Донбасс

Освобождение Донецкой Народной Республики успешно продолжается.

Издание "Русская Весна" сообщает, что у населённого пункта Первомайский 100-я бригада Народной Милиции ДНР уничтожает танки Вооружённых сил Украины.

Артиллерия подразделения НМ Донецкой Народной Республики смогла точным огнём поразить бронетехнику националистов, замаскированную в посадке около посёлка Первомайский.

На видео можно наблюдать, как в результате попаданий танк Вооружённых сил Украины загорелся, после чего у него сдетонировал боекомплект.