Освобождение Донецкой Народной Республики успешно продолжается.
Издание "Русская Весна" сообщает, что у населённого пункта Первомайский 100-я бригада Народной Милиции ДНР уничтожает танки Вооружённых сил Украины.
Артиллерия подразделения НМ Донецкой Народной Республики смогла точным огнём поразить бронетехнику националистов, замаскированную в посадке около посёлка Первомайский.
На видео можно наблюдать, как в результате попаданий танк Вооружённых сил Украины загорелся, после чего у него сдетонировал боекомплект.
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