Командир батальона "Спарта" Артём Жога с позывным "Колыма" заявил, что информация о переходе Донецкого аэропорта под контроль украинской армии является фейком.
"Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда. Аэропорт наш был, есть и будет", — отметил комбат.
Ранее на страницах украинской прессы начали распространять лживые данные о том, что боевики ВСУ якобы захватили объект. Жога опроверг эти слухи и записал видео на фоне аэропорта. Комбат призвал не верить киевским СМИ и отметил, что боевые действия проходят далеко от объекта.
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