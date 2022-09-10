Комбат "Спарты" Жога опроверг фейки о взятии Донецкого аэропорта боевиками ВСУ

Командир батальона "Спарта" Артём Жога с позывным "Колыма" заявил, что информация о переходе Донецкого аэропорта под контроль украинской армии является фейком.

"Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда. Аэропорт наш был, есть и будет", — отметил комбат.

Ранее на страницах украинской прессы начали распространять лживые данные о том, что боевики ВСУ якобы захватили объект. Жога опроверг эти слухи и записал видео на фоне аэропорта. Комбат призвал не верить киевским СМИ и отметил, что боевые действия проходят далеко от объекта.