Вассерман: НАТО хочет "задавить" русских из-за угрозы глобальных масштабов

Североатлантический альянс "натаскивает террористов" для Украины, чтобы противостоять России и "задавить" русских, заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

По словам политика, НАТО видит в российской стороне "глобальную угрозу", которая касается не только Киева.

"Будет натаскивать киевских террористов на использование натовских систем вооружений и на ведение боевых действий по натовским стандартам, — пояснил депутат РИА ФАН. — Альянс уверен, что если нас не задавить сейчас, то мы сможем противодействовать ему не только на территории Украины, но и в глобальном плане".

По словам депутата, к примеру, Испания в своё время обучала террористов, которые работали в горячих точках:

Ирак,

Афганистан,

Мали.