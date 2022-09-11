Североатлантический альянс "натаскивает террористов" для Украины, чтобы противостоять России и "задавить" русских, заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
По словам политика, НАТО видит в российской стороне "глобальную угрозу", которая касается не только Киева.
"Будет натаскивать киевских террористов на использование натовских систем вооружений и на ведение боевых действий по натовским стандартам, — пояснил депутат РИА ФАН. — Альянс уверен, что если нас не задавить сейчас, то мы сможем противодействовать ему не только на территории Украины, но и в глобальном плане".
По словам депутата, к примеру, Испания в своё время обучала террористов, которые работали в горячих точках:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракеты нового поколения класса "воздух-воздух", которые есть у Китая и России, могут представлять серьёзную угрозу для важнейших самолётов, обеспечивающих действия ВВС США в воздухе.