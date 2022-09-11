Танкисты армии России захватили в качестве трофея американский БТР

На Харьковском направлении специальной военной операции бойцы армии России в ходе боёв подбили один БТР М-113 и два танка ВСУ.

Иностранный бронетранспортер солдаты ВС РФ эвакуировали в качестве боевого трофея, сообщает Министерство обороны РФ.

Танкисты боевых машин Т-90 в ходе отражения контратаки националистов подавили огнём и уничтожили украинскую бронетехнику, которая пыталась прорвать оборону союзных сил.

"В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжёлой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США", — сообщает военное ведомство.

Министерство также отмечает, что в российской армии во второе воскресенье сентября традиционно отмечают День танкиста.