На Харьковском направлении специальной военной операции бойцы армии России в ходе боёв подбили один БТР М-113 и два танка ВСУ.
Иностранный бронетранспортер солдаты ВС РФ эвакуировали в качестве боевого трофея, сообщает Министерство обороны РФ.
Танкисты боевых машин Т-90 в ходе отражения контратаки националистов подавили огнём и уничтожили украинскую бронетехнику, которая пыталась прорвать оборону союзных сил.
"В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжёлой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США", — сообщает военное ведомство.
Министерство также отмечает, что в российской армии во второе воскресенье сентября традиционно отмечают День танкиста.
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