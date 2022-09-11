The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом

Вся операция украинских боевиков в Харьковской области была разработана на основе данных Пентагона, сообщают американские СМИ.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что под Харьковом началась передислокация российских войск. Подразделения от Изюма и Балаклеи переброшены на другие участки фронта. Генштаб ВСУ назвал это "успешным контрнаступлением" и "крупной победой".

Американское военное ведомство было в курсе всех планов Киева и специалисты Пентагона помогали разрабатывать операцию, пишет американское издание The New York Times.

Автор материала уточняют, что уже в конце февраля Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на линиях снабжения российской армии.

Давать официальный комментарий журналистам в Пентагоне отказались, но один из чиновников анонимно сообщил, что американцы "постоянно" обсуждали с Киевом, как Украина может "остановить продвижение России" на востоке страны.