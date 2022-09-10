Минобороны РФ: отвод войск из Балаклеи и Изюма — отвлекающие мероприятия

Решение отвести подразделения ВС РФ из Балаклеи и Изюма было принято для наращивания сил на Донецком направлении, пояснили в Минобороны РФ.

Как гласит официальное сообщение российского оборонного ведомства, последние трое суток проводилась операция по свертыванию и организованной переброске подразделений от Изюма и Балаклеи на территорию Донецкой Народной Республики. Для прикрытия операции совершались отвлекающие и демонстрационные мероприятия, который инсценировали реальные действия войск.

Передислокация воинских частей прикрывалась ВКС РФ: авиация, ракетные войска и артиллерия наносили мощное огневое поражение противнику.

В Минобороны уточнили, что за последние три дня было ликвидировано две тысячи украинских националистов и иностранных наёмников. Уничтожено более ста единиц бронетехники и артиллерии ВСУ.

Ранее военный эксперт сравнил попытку контрнаступления украинских войск в Херсонской области с атакой вермахта под Курском в 1943 году.