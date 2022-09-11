В ночь на 11 сентября ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром

Ополченец ДНР, автор книг и Telegram-канала "Владлен Татарский" Максим Фомин сообщил, что Вооружённые силы Украины в ночь на 11 сентября начали снимать свои минные заграждения на Угледарском направлении специальной военной операции на Украине.

По версии "Русской весны", подобные действия свидетельствуют о подготовке противником наступательной операции. Сообщения о готовящемся украинской армией наступлении на Угледарском направлении появились ещё вчера. Целью новой наступательной операции ВСУ может стать перерезание трассы Мариуполь — Донецк, считают военкоры издания.