Подполковник ‎ДНР Ходаковский: ВСУ собирают "ударный кулак" в районе Угледара

Украинские боевики копят силы в районе Угледара, рассказал подполковник ДНР Александр Ходаковский. ВСУ планируют наступление в направлении Владимировки — Сладкого.

"На угледарском направлении противник готовит ударный кулак и собирается начать наступление в направлении Владимировки — Сладкого", — написал бывший министр госбезопасности ДНР в своём Telegram-канале.

Он уверен, что попытку контрнаступления стоит ожидать уже в ближайшие дни, так как националистов вдохновила передислокация Вооружённых сил РФ в Харьковской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения союзников переброшены от Изюма и Балаклеи на другие участки фронта. Отход воинских частей прикрывали авиация, ракетные войска и артиллерия, нанёсшие мощное огневое поражение противнику.