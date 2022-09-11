Украинские боевики копят силы в районе Угледара, рассказал подполковник ДНР Александр Ходаковский. ВСУ планируют наступление в направлении Владимировки — Сладкого.
"На угледарском направлении противник готовит ударный кулак и собирается начать наступление в направлении Владимировки — Сладкого", — написал бывший министр госбезопасности ДНР в своём Telegram-канале.
Он уверен, что попытку контрнаступления стоит ожидать уже в ближайшие дни, так как националистов вдохновила передислокация Вооружённых сил РФ в Харьковской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения союзников переброшены от Изюма и Балаклеи на другие участки фронта. Отход воинских частей прикрывали авиация, ракетные войска и артиллерия, нанёсшие мощное огневое поражение противнику.
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