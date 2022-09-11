Зеленский: сделаем зиму самой тяжёлой для России

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что будущая зима будет невероятно тяжёлой для граждан Украины.

Он отметил, что армия России может выбрать целями для ударов организации, снабжающие теплом дома жителей Незалежной.

"Зима будет тяжёлой для всех, но мы можем сделать так, чтобы она станет самой тяжелой для России", — угрожает гарант Конституции Украины.

По его словам, Киев может сделать так, что после зимы путь к победе Украины "станет более чётким", а РФ уже якобы встала на путь исторического поражения.

"Если все мы будем честными и выдержим", — подытожил украинский лидер в рамках киевского форума YES.