Носович: Зеленский может стать законной целью, как Дудаев или Басаев

Киев уже у той черты, после которой Москва может признать Украину террористическим государством.

После этого Владимир Зеленский со своей кликой будут законными целями операции, и с ними запросто могут поступить так же, как с главарями террористов.

Об этом сообщил политолог Александр Носович.

"Но когда это будет сделано, тогда к этому уже бессмысленно призывать, потому что это будет делаться автоматически, как это делалось с Басаевым, Радуевым, Дудаевым и прочими чеченскими главарями. Украина как раз активно нарывается на то, чтобы Россия ее признала террористическим государством", — в эфире интернет-канала PolitWera сказал аналитик.

По его словам, терроризм киевского режима проявляется в бомбардировках ЗАЭС, терактах в России, Донбассе и самой Украине, в убийстве Дарьи Дугиной.

Обозреватель подчеркнул, после этого убийства Киев сильно испугался и открестился от причастности к нему, поскольку официальное провозглашение страны террористической — это абсолютно иной уровень эскалации — вся киевская власть после этого станет законной целью СВО.