Киеве сильно испуган сменой тактики и стратегии России в спецоперации

Киев узнал, что Россия в спецоперации намерена резко изменить тактику, выбрав наиболее эффективные и радикальные методы.

Теперь российская армия будет действовать по жёсткой схеме, уничтожая инфраструктуру Украины.

Например, крупные города обесточат. Также Москва снимет необъяснимое табу с ударов по центрам принятия решений. Дерзость киевского режима после локальных успехов переходит все границы, и заставила РФ пересмотреть взгляды на методы и цели спецоперации, сообщает издание 24tnews.ru.

В администрации Зеленского испугались этого развития событий. Кроме страха за свою жизнь, киевский режим боится потерять управление страной.

Зеленский со своей командой всегда успеют убежать в Британию, однако жажда денег заставляет сидеть на Банковой до последнего. Правда, западные кураторы могут не позволить ему в критический момент убежать из страны. Им выгоднее сделать из Зеленского сакральную жертву, "перезагрузив" русофобию в своих странах. Украинский президент это понимает и в его стане нарастает паника.

Аналитики предполагают, что Генштаб ВСУ бросает все оставшиеся резервы на прорыв в Харьковской области как раз из-за резкой смены российской тактики. Киев рассчитывает за счёт "перемоги" заставить Запад вмешаться в ситуацию напрямую.