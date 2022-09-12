МО РФ показало захваченную технику ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

На Николаево-Криворожском направлении националисты Вооружённых сил Украины в результате неудачного контрнаступления несут серьёзные потери.

Министерство обороны РФ показало кадры с техникой украинской армии, среди которой автомобильная техника с боеприпасами и бронетранспортеры.

БТР и автотехника с боеприпасами была захвачена бойцами объединённых сил РФ и ЛДНР, пишет телеканал "Звезда".

Российское военное ведомство отметило, что бандеровцы были остановлены на рубеже.

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