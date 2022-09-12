Киев о контрнаступлении ВСУ: "Даётся довольно большой ценой"

Наступление националистов киевского режима на Харьковском направлении даётся Украине "довольно большой ценой". Однако эти жертвы нужны, чтобы Запад мог увидеть, что ВСУ ещё способны локально побеждать.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Я убежден, что эти хорошие новости не должны вводить нас в эйфорию и создавать иллюзию, что это победа. Нельзя этого делать. Эти действия, это контрнаступление даётся довольно большой ценой. Самой дорогой ценой. Хлопцы и девчата кладут свои жизни, к сожалению", — на форуме "Ялтинская европейская стратегия" сказал премьер-министр.

Он отметил, что эти жертвы "демонстрируют волю" и возможность Киева победить, что, в первую очередь" важно для западных партнёров Незалежной.

"Не для украинского общества, это важный месседж нашим партнёрам", — подытожил в Киеве Шмыгаль.